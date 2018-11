Assalto all’Ufficio Postale di Merine. Quattro fermi all’alba

Armati di pistola e con il volto travisato, due delle quali armate con un fucile, avevano fatto irruzione, poco prima delle ore 9.00 di mattina dello scorso 1 ottobre, all’interno dell’Ufficio Postale di Merine e sotto la minaccia delle armi da fuoco, si erano impossessati della somma di poco più di 1.000 euro per poi fuggire via, a bordo di un’autovettura, una Lancia Delta di colore scuso, probabilmente condotta da un complice che era rimasto all’interno del mezzo, per poi far perdere le proprie tracce.

Da quel momento si è saputo più nulla di loro ma, nel silenzio, le indagini sono state portate avanti dalle autorità inquirenti e oggi, forse, si è giunti a una svolta.

Alle prime ore della mattinata , infatti, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Brindisi, hanno sottoposto a fermo quattro persone, tutte residenti a Tuturano. Si tratta di Vincenzo e Vito Bleve, di 49 e 54 anni e Dario e Pierpaolo Fai, di 51 e 45 anni.

I quattro, ripetiamo, potrebbero essere i presunti rapinatori del furto compiuto alle Poste della Frazione di Lizzanello.

Maggiori dettagli nelle prossime ore.