Si introducono nella sala slot armati di pistola e mazza, ma fugguno a mani vuote. Caccia a due uomini

Si sono presentati armati e con il volto coperto in tarda serata, pensando di poter portare a casa un bottino consistente. Così non è stato. La vicenda giunge da Salice Salentino, dove dopo le ore 22.30 di ieri due individui travisati da passamontagna, di cui uno armato di pistola e uno di mazza in legno, si introducevano all’interno di una sala slot.

Immediatamente hanno intimato ai presenti di non muoversi, gettandosi a capofitto sui contenitori di denaro. Peccato però che lì contante non ve ne era per nulla. Hanno quindi deciso di desistere, fuggendo a mani vuote – e senza arrecare danni – a bordo di una Opel Agila, di colore blu scuro, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono giunti poco dopo i Carabinieri, i quali hanno subito acquistato le immagini registrate dalla videosorveglianza. Indagini in corso.