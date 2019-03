Barba finta e armato assalta l’ufficio postale di Magliano, rapinatore ‘solitario’ fugge con il bottino

Il volto coperto da un cappuccio e una barba finta per non essere riconosciuto, in mano un coltello o qualcosa di simile. Si è presentato così, il rapinatore solitario che ha preso di mira l’Ufficio Postale di Magliano(frazione di Carmiano) quando mancava qualche minuto alle 11.00, un orario ‘insolito’ per mettere a segno un colpo.

Brandendo l’arma, l’uomo si è diretto verso agli sportelli, dove c’era la direttrice. Si è rivolto a lei per raggiungere il suo scopo. Dopo averla minacciata e immobilizzata, infatti, è riuscito a farsi consegnare il denaro presente in quel momento in cassa: circa 340 euro, stando ad una prima stima. Bottino in mano è fuggito via, ‘apparentemente’ a piedi.

In realtà, come hanno raccontato alcuni testimoni agli uomini in divisa, sembra si sia dileguato a bordo di una Golf scura, forse di colore blu, che aveva lasciato poco lontano da via Grazia Deledda, dove si affacciano gli uffici “ripuliti”.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della locale stazione che insieme ai colleghi della compagnia di Campi Salentina. Toccherà a loro trovare indizi utili a dare un volto e un nome all’autore del gesto. Necessario anche l’intervento di un’ambulanza del 118 per soccorrere chi è stato preso dal panico e dall’agitazione. Paura a parte, fortunatamente, non si registrano feriti.

I militari, dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti, stanno cercando di recuperare le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza installati negli uffici, sulla strada o nelle possibili vie di fuga.