Volto coperto e coltello in mano, rapina ufficio postale privato. Momenti di paura a Tuglie

Sono stati veri e propri momenti di paura quelli vissuti a Tuglie.

Nella mattinata di oggi, infatti, un uomo, con il volto coperto e armato di coltello, ha fatto irruzione in un ufficio postale privato nella centralissima Via Aldo Moro, ha minacciato il cassiere, si è fatto consegnare una somma di denaro, circa 1.200 euro e poi è fuggito via facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto, una volta lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti di Polizia di Stato del Commissariato di Gallipoli, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e compiuti tutti i rilievi del caso.

Utili alle investigazioni, potrà essere la visione delle immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza, presenti in zona.