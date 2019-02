Con una paletta lo costringono a fermarsi, ma per rapinarlo: ladri in fuga con una Bmw da 100mila euro

Quando ha visto la paletta che lo ‘invitava’ ad accostare non ha potuto far altro che fermarsi. Peccato che non si trattava di un controllo inaspettato da parte degli uomini in divisa, ma una rapina studiata nei minimi particolari. L’unica colpa della vittima, un ristoratore salentino di 56 anni, è stata quella di essersi comportato come chiunque altro nella sua stessa situazione.

La trappola

L’uomo stava percorrendo via Giammatteo al volante della sua Bmw 640 coupé, quando è stato affiancato da una Fiat Bravo di colore scuro. Sembrava un sorpasso, ma dal finestrino è spuntata fuori una paletta, simile se non identica a quella utilizzata dalle Forze dell’Ordine. La sventolava il passeggero, come se gli stesse ordinando di fermarsi. A quel punto, il ristoratore non ha potuto far altro che accostarsi. È stato in quel momento che è caduto nella trappola.

Quando è sceso dall’abitacolo, convinto di dover ‘affrontare’ un controllo, è stato spinto con una violenza tale che il poveretto è caduto per terra. Il malvivente, a quel punto, ha preso il suo posto in auto ed è fuggito sulla Bmw del valore che si aggira intorno ai 100 mila euro. Anche il ‘complice’ rimasto a bordo della Fiat Bravo ha premuto il piede sull’acceleratore. E quando è scattato l’allarme di loro non c’era più traccia.

Le indagini, affidate ai Carabinieri della Stazione di Santa Rosa, sono ancora in corso. Non è dato sapere se potranno contare sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, ma è certo che la caccia ai due rapinatori è aperta.