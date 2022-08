Rave nelle campagne di Castri, più di mille giovani al party illegale. Sgombero in corso

La carica dei mille si potrebbe dire. Tanti sarebbero i partecipanti ad un rave party ‘allestito’ nelle campagne di Casti, non lontano da Pisignano. Il passaparola sui social, i messaggi su whatsapp, il tam tam con la data e l’ora dell’appuntamento clandestino a cielo aperto che richiama centinaia di giovani da ogni parte d’Italia, l’iter è sempre lo stesso.

La maratona no stop sarebbe dovuta continuare fino a ferragosto, ma il “piano” è saltato con l’arrivo degli uomini in divisa Come accaduto anche altre volte, la musica a tutto volume ha richiamato l’attenzione di qualcuno che ha segnalato la festa abusiva alle Forze dell’ordine. Fin dalle prime luci del mattino, sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos, la polizia del commissariato di Galatina, i carabinieri e la guardia di finanza, che hanno dato il via allo sgombero.

Caos e auto ovunque

Delle cinquecento persone annunciate ne sono state trovate molte di più, c’era gente ovunque e un numero non indicato di mezzi parcheggiati nelle campagne. È stato creato anche un posto di blocco sulle strade principali che portano al rave per evitare ulteriori arrivi.

Ora tocca dare un volto e un nome ai partecipanti. Le operazioni di identificazione come le indagini per risalire agli organizzatori sono in corso.