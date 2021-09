Covid, 930 attuali positivi in provincia di Lecce. Il report della Asl con i casi comune per comune

Sono 930 gli attuali positivi in provincia di Lecce. È scritto nel report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia nei 96 comuni salentini. Una settimana fa erano 1.048. Quella prima 1274. I ricoveri in Ospedale sono fermi a 59 (sette giorni fa erano 62).

Da quando è partita la campagna di vaccinazione nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto la prima dose o anche il cosiddetto “richiamo”, distribuiti in base al Comune di residenza. Numeri alla mano sono 1.092.033 le dosi di vaccino somministrate finora, di cui 564.113 prime dosi, 506.608 seconde dosi e 21.312 monodose.

Rispetto alla distribuzione per fascia di età: 74.724 sono state somministrate nella fascia 12-19, 107.667 nella fascia 20-29, 111.894 nella fascia 30-39, 165.242 nella fascia 40-49, 187.528 nella fascia 50-59, 172.715 nella fascia 60-69, 154.402 nella fascia 70-79, 95.663 nella fascia 80-89, 22.198 negli over 90.

Clicca qui per leggere il report con la distribuzione dei casi Comune per Comune, il numero dei ricoveri e dei decessi con la distinzione per genere ed età e l’incidenza settimanale per 100mila abitanti.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report della Asl è riportato, come detto, il numero dei contagi per ogni città o borgo salentino. La mappa della provincia di Lecce continua ad essere dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi.

Contano più contagi Alezio 8, Aradeo 10, Calimera 10, Campi salentina 17, Carmiano 15, Casarano 39, Cavallino 21, Copertino 20, Gagliano del Capo 12, Gallipoli 72, Guagnano 16, Lecce 119, Lizzanello 13, Maglie 19, Melendugno 33, Nardò 27, Neviano 16, Otranto 20, Racale 19, Scorrano 14, Taviano 24, Ugento 24, Vernole 25, Porto Cesareo 18.

I comuni covid-free, colorati di bianco, sono Aradeo, Bagnolo del Salento, Cannole, Caprarica di Lecce, Nociglia, Palmariggi, Salve, Seclì, Sogliano Cavour, Sternatia, Surano, Tiggiano, Zollino.

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 59. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 8 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive Covid. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, sono 4 ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 32 in Pneumologia del Dea e 15 nel reparto di Malattie Infettive.