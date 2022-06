Uccide la moglie mentre i bambini dormono, scappa e si toglie la vita dopo aver confessato alla mamma

Con il passare delle ore sembra essere più chiara la ricostruzione dell’ omicidio di Donatella Miccoli, uccisa a coltellate dal marito Matteo Verdesca che si tolto la vita senza chiarire nessuna delle tante domande rimaste senza risposta. Come ricostruito dagli uomini in divisa che lo stavano cercando, il 38enne, dopo aver raggiunto una campagna isolata di Novoli, ha cosparso l’auto con cui era fuggito con la benzina comprata in un distributore e ha appiccato il fuoco. Ha aspettato seduto in macchina che le fiamme lo divorassero, probabilmente insieme al senso di colpa per quello che aveva fatto e al peso di aver ammazzato la madre dei suoi figli con un’arma da taglio, un coltello afferrato durante la lite ascoltata dai vicini di casa che, preoccupati per quelle urla, hanno chiesto aiuto.

Almeno quattro le ferite trovate sul corpo della commessa di un negozio del centro commerciale di Surbo. Tutto questo, mentre bambini dormivano nella loro stanza, ignari di tutto. Non erano stati lasciati dai nonni dopo la serata trascorsa in piazza, vestita a festa in onore di San Luigi, tra un giro alle giostre e una passeggiata insieme.

Dopo aver lasciato la moglie senza vita, in una pozza di sangue, Verdesca ha preso la macchina, si è lasciato alle spalle l’abitazione di via Veglie forse già con l’idea di farla finita. Non prima di aver chiamato in lacrime la mamma. Alla donna, avrebbe confessato di aver «fatto un casino».

Così, ha messo la parola fine dopo aver scritto una tragedia che ha scosso la cittadina nota per la Focara, uno degli eventi più attesi dell’inverno e il Salento che già stava facendo i conti con un altro omicidio, quello del falegname di Castri Donato Montinaro.

Un dramma inspiegabile, ancor più dopo aver letto le dichiarazioni d’amore che i due ragazzi si scambiavano sui social. Post che raccontano la loro storia. Sembravano una coppia felice e innamorata, anche se qualcuno ha mormorato che Matteo era un tipo geloso, a tratti morboso. Ma l’immagine di quella famiglia unita, in piazza per i festeggiamenti del paese, non avrebbe mai potuto far ipotizzare una tragedia del genere.