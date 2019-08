Gettano in mare un sacchetto di rifiuti, il gesto incivile dello yacht straniero non sfugge ai bagnanti di San Foca

Hanno pensato bene di gettare nelle acque di San Foca nei pressi della località ‘I Marangi’ tutta la spazzatura che avevano raccolto a bordo della loro elegante nave battente bandiera tedesca.

Ad accorgersene e a raccattarla una cittadina di Merine che trascorreva la sua giornata di mare nella marina di Melendugno. La donna, a dire il vero, incuriosita, si era avvicinata a nuoto a quell’imbarcazione con lo sguardo di chi è lieto del fatto che tanti turisti conoscano e raggiungano il Salento.

Tanto è stato lo stupore quando ha visto cadere da quella elegante costruzione sulle acque un sacchetto nero pieno di immondizia.

Hanno cominciato a galleggiare in acqua una quantità incredibile di rifiuti: pacchetti di sigarette, involucri in plastica di cibo, contenitori di succo di frutta. La marca di questi prodotti non era italiana; si trattava di molti beni griffati da una società turca di prodotti alimentari e bevande.

La donna salentina, infastidita da quell’incuria e da quella incivilità, dimostrate verso il nostro mare, non è rimasta a guardare; ha raccolto quei rifiuti, li ha portati a riva ed ha prontamente chiamato la Capitaneria di Porto e i Vigili Urbani.

Postando le foto e raccontando l’accaduto, dal tam tam sui social, ha scoperto che quell’imbarcazione era ancorata al Porto di San Foca ed era abitata da un gruppo di turisti a detta di molti di nazionalità turca.

Turca proprio come gli scarti gettati in mare.

L’indignazione collettiva è scattata immediatamente ed adesso si attendono i risvolti dopo l’intervento che la Capitaneria o i Vigili urbani certamente faranno per ricostruire l’accaduto.

‘E’ molto strano che un equipaggio scarichi dei sacchetti a 200 metri dal porto quando è ormai pronto per l’ormeggio’ ha scritto qualcuno.

‘Non credo sia stato gettato volontariamente’ ha riferito un secondo.

Ma l’impressione diffusa è che niente sia caduto per puro caso dall’imbarcazione ma che si sia trattato di un gesto volontario.

Di certo il mare salentino merita ben altro trattamento e chi di dovere saprà dare le giuste risposte.