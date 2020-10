Bimbo di 5 anni ritrovato mentre girava solo in strada il giorno della Befana. Genitori rischiano il processo

Avrebbero lasciato solo in casa il bimbo di appena 5 anni, mentre dormiva. Non solo, poiché il figlio non vedendo i genitori, uscì in pigiama percorrendo scalzo un lungo tratto di strada, in una fredda giornata di gennaio.

Il padre e la madre del piccolo rischiano ora di finire sotto processo, come richiesto dal pm Donatella Palumbo. L’udienza preliminare si svolgerà il prossimo 10 novembre dinanzi al gup Cinzia Vergine. I due imputati rispondo dell’ipotesi di reato di abbandono di minore e sono assistiti dagli avvocati Angelo Vetrugno e Americo Barba.

I fatti risalgono al 6 gennaio scorso, in una giornata dalle condizioni meteorologiche avverse, in cui la Prefettura aveva diramato una nota di allerta meteo. Secondo l’accusa, il bimbo venne lasciato da solo in un casolare di campagna alla periferia di Porto Cesareo, poiché la mamma doveva recarsi al lavoro (accompagnata dal marito), nonostante il giorno festivo. Una volta svegliatosi ed accortosi dell’assenza dei genitori, il figlio sarebbe uscito dall’abitazione e avrebbe percorso senza scarpe circa un chilometro e mezzo, attraversando anche la trafficata Strada Provinciale 112.

Il bimbo, dopo la segnalazione di un automobilista venne soccorso dai Carabinieri della località rivierasca, che in seguito agli accertamenti, inviarono un’informativa in Procura.