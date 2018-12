Risolto il giallo delle multe in via Fazzi. L’orario non era stato aggiornato e la Ztl è scattata prima

Avevano destato più di qualche sospetto le multe recapitate ad alcuni automobilisti, accusati di essere passati in via Fazzi, uno dei varchi che delimitano la Zona a Traffico Limitato, dopo l’orario consentito. Molti malcapitati, sicuri di non essere stati così “distratti” da transitare nel tratto che da via XXV Luglio conduce al centro storico, dopo le 21.00 erano pronti a giurare nelle sedi competenti che, al momento dell’infrazione, si trovavano altrove.

Il dubbio legittimo che aveva dato vita ad un vero e proprio giallo cittadino era sorto guardando il calendario. Le sanzioni riportavano la data di lunedì, 29 ottobre 2018. Troppo “vicina” al cambio delle lancette dell’orologio imposto dall’ora solare per non pensare che qualcosa, in quell’insolita escalation di violazioni, non quadrava.

È stato un errore

Le richieste di chiarimento, alla fine, hanno fatto luce sulla vicenda. La Polizia Locale avrebbe ammesso il malfunzionamento dell’orario del sistema solo in Via Fazzi da domenica 28 ottobre fino alle ore 12.00 del 5 novembre. Non tutti, ma molti sanzionati avevano ragione, quindi.

Che fare? Chi ha ricevuto un verbale in quei giorni tra le 21.00 e le 22.00 (l’orario è indicato nel foglio recapitato), potrà chiedere e ottenere l’annullamento. Chi ha già pagato pensando di aver sbagliato, invece, può tranquillamente chiedere il rimborso. Del resto, la sanzione prevista dal Codice della Strada può essere “salata”. E con il Natale alle porte quei soldi potevano essere spesi per fare o concedersi qualche regalo.