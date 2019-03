Chiamano i carabinieri “c’è un ubriaco”, ma lo trovano sanguinante: nei guai 20enne

Poteva prendere una piega ancor più drammatica la lite scoppiata in un bar di Borgagne. Che cosa abbia scatenato la discussione non è dato saperlo, ma quando la situazione stava per sfuggire di mano qualcuno ha chiesto aiuto agli uomini in divisa. «C’è una persona ubriaca»: questo più o meno il contenuto della telefonata. Nulla in più.

Sul posto, si sono precipitati i Carabinieri della stazione di Melendugno che hanno ricostruito l’accaduto, anche grazie alla ‘testimonianza’ delle persone presenti che hanno assistito alla scena. Un uomo in preda ai fumi dell’alcool in effetti c’era, ma sanguinava dal labbro e aveva diversi tagli. Era stato aggredito da un 20enne del posto, poi deferito in stato di libertà. Il ragazzo, durante la cellulazione, aveva ferito un 31enne nato in Egitto, anche lui domiciliato nella frazione di Melendugno.

Il malcapitato è stato accompagnato dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Scorrano. Il bollettino medico parla di un “trauma contusivo da ferite da taglio su braccio e mano destra”, con prognosi di 8 giorni.

Ricostruito l’accaduto, l’altro contendente è finito nei guai. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.