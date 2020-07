Spray urticante in discoteca e rissa in strada a Gallipoli. Indagano le forze dell’ordine

Due episodi di violenza si sono verificati nella notte a Gallipoli e le forze dell’ordine sono al lavoro per far luce su quanto accaduto.

Anzitutto, qualcuno ha spruzzato dello spray urticante in una nota discoteca. Due ventenni sono stati raggiunti agli occhi mentre ballavano in pista, ma per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Naturalmente sono stati momenti di terrore e la serata danzante è stata interrotta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono alla ricerca dell’autore del gesto che poteva avere conseguenze ben più gravi. Un aiuto potrebbe venire dalla visione delle immagini di video sorveglianza.

Invece, all’alba, nella zona di Lido San Giovanni, le forze di polizia sono state allertate dai residenti per una rissa. Presumibilmente, si è trattato di un violento alterco scoppiato tra alcuni ragazzi che si trovavano in strada. Durante il sopralluogo sono state perfino trovate macchie di sangue per terra. Anche in questo caso, le investigazioni sono in corso per individuare i responsabili.