Scoppia la rissa tra turisti e locali a Santa Maria al Bagno, ennesimo episodio in un’estate bollente

Quale sia stato l’elemento che ha fatto scatenare il tutto ancora non è dato sapersi. Dalle prime voci la causa scatenante sarebbe stata qualche sfottò, anche pesante e di certo non particolarmente gradito. Fatto sta che nella giornata di Ferragosto, in Salento, si è verificata l’ennesima rissa che ha visto coinvolti turisti e cittadini del posto.

Scenario dell’accaduto Santa Maria al Bagno, marina di Nardò, dove c’è stata una zuffa che ha interessato parecchie persone. Un grossa colluttazione quella avvenuta, alla quale hanno preso parte in molti, ragion per cui c’è voluto un po’ di tempo per fare sì che tutto venisse riportato alla normalità.

Abbiamo parlato di ennesima rissa in quanto non passa giorno in cui non vi sia notizia di qualche battibecco un po’ acceso degenerato in altro.

È accaduto alle prime luci dell’alba del 15 agosto, quando, intorno alle 4.00, a Gallipoli, due cittadini extracomunitari, uno dei quali armato di una bottiglia rotta, hanno litigato ferendosi ed essendo costretti a ricorrere alle cure del pronto Soccorso dell’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù”. Fortuna che sul posto sono prontamente giunti gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno separato i contendenti, facendo sì che non si avessero conseguenze drammatiche.

Un altro episodio di lite è avvenuto, poi, il 14 agosto in un’altra marina del territorio, Torre dell’Orso, quando, ancora una volta, turisti e cittadini locali, in pieno giorno, erano infatti da poco passate le 12.00, sono stati coinvolti in una lite in piena spiaggia che solo l’intervento delle Forze dell’Ordine ha sedato.