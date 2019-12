Alla guida ubriachi o drogati. I Carabinieri della Compagnia di Maglie deferiscono decine di giovani

L’operazione in atto era finalizzata al controllo del territorio per contrastare sia i reati contro il patrimonio che il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. E così i carabinieri della Compagnia di Maglie hanno avuto un bel da fare, nelle appena trascorse serate, perché in tanti sono stati pizzicati a causa di comportamenti contro le leggi dello Stato.

A Maglie e Corigliano d’Otranto due uomini sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare e sui loro mezzi sono stati trovati, ben occultati, due coltelli di cui non è stata data giustificazione. Entrambe le armi improprie sono state sequestrate.

Sette soggetti sono stati deferiti in violazione penale ai sensi dell’articolo 186, comma 2, del Codice della Strada per guida di veicolo in stato di ebbrezza alcolica e altri 5 sono stati trovati alla guida delle auto in evidente stato di alterazione psicofisca. Tutti questi sono stati invece deferiti per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Altri 7 hanno avuto la stessa sorte, per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti avendo poi opposto rifiuto all’accertamento da parte delle forze dell’ordine. Per loro è scattato il contestuale ritiro della patente.

In sette, tra giovani e giovanissimi, sono stati segnalati alla Prefettura per uso non terapeutico sostanze stupefacenti (art.75 dpr 309/90).