Ritrovata in Germania Alessandra la 16nne scomparsa da Ugento. Ancora nessuna notizia di Vittoria

Era scomparsa la mattina di martedì 22 marzo quando ancora i genitori dormivano e da quel momento di lei non si era avuta più alcuna notizia. Fino alle prime ore di questa mattina.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 5.30, quando, a casa di Alessandra a Ugento, è giunta la tanta sospirata telefonata che annunciava il ritrovamento della ragazza. La giovane, si trovava in Germania ed è stata riconosciuta dalla Polizia locale – allertata dalle Forze dell’Ordine italiane – per la precisione, a Freising, dove era giunta per poi, nelle sue intenzioni, raggiungere la Polonia suo Paese di origine.

Alessandra si trova in buone condizioni di salute e a breve dovrebbe fare ritorno nel Salento.

Ancora ricerche per Vittoria

Ancora nessuna notizia, invece, di Vittoria, l’altra sedicenne, scomparsa nello stesso giorno.

Al momento della scomparsa si trovava a Lecce è alta 1,60, ha occhi e capelli castani e quando si è allontanata, indossava una felpa rossa con cappuccio e un paio di jeans ed è stata vista nel centro del capoluogo salentino l’ultima volta intorno alle ore 18.00.