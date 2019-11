Dopo la paura, il lieto fine: l’anziano scomparso a Miggiano riabbraccia la sua famiglia

«Sta bene!». Ed è questa l’unica notizia che conta dopo ore di paura e angoscia. Minuti che devono essere sembrati interminabili per la famiglia di Rosario Caggiano, l’anziano scomparso da Miggiano da ieri pomeriggio.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 16.00, quando dell’uomo si era persa ogni traccia. Si era allontanato dalla sua abitazione, ma quando i parenti non lo hanno visto tornare hanno immediatamente lanciato l’allarme. Erano preoccupati, visto il suo stato di salute, che non riuscisse a trovare la strada di casa, che si fosse perso, che si sentisse spaesato.

Le ricerche sono scattate subito. Una vera e propria task force è scesa in campo per cercarlo, in ogni angolo della cittadina del basso Salento. Nessun ‘posto’ è stato trascurato poi il lieto fine tanto atteso. L’anziano è stato ritrovato in località “Santa Fomia”, un parco con una chiesetta che ricade nel territorio di Specchia. Appare vigile e cosciente. Sta per essere visitato dall’unità mobile di pronto soccorso per appurare le condizioni generali di salute, ma sta bene nonostante la notte passata fuori.

La Comunità di Miggiano, guidata dal sindaco Michele Sperti che ha seguito le ricerche, può tirare un sospiro di sollievo. I familiari hanno tenuto a ringraziare tutti coloro che si sono adoperati, con tanta premura, per cercarlo. Gli uomini delle forze dell’Ordine, della protezione Civile e i volontari.