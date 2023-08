Ritrovato il cadavere di un uomo in un casolare, è quello del 42enne scomparso a Carmiano

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nella mattinata di oggi in un casolare a Novoli e, purtroppo, si tratta di quello di Emanuele Rizzo, il 42enne scomparso nella giornata di giovedì 24 agosto a Carmiano

Il corpo senza vita è stato rinvenuto in un casolare abbandonato sulla Strada Provinciale Carmiano-Novoli. Sul luogo del ritrovamento sono giunti i Carabinieri, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.

A confermare che si tratta di Rizzo il Sindaco di Carmiano Gianni Erroi: “Sono costernato e addolorato per quanto è accaduto. Abbiamo sperato fino all’ultimo che fosse ancora in giro a vagare, ma purtroppo non è stato così. Una persona che conoscevo da tanto, con un vissuto difficile, orfano dei genitori e con il fratello morto tragicamente alcuni anni fa. A nome di tutta la comunità di Carmiano e Magliano, mi preme fare giungere le mie più sentite condoglianze ai familiari”

Secondo gli inquirenti non si tratterebbe di omicidio, visto che il corpo non presenta segni di violenza e percosse, ma è stata disposta un’autopsia per appurare le cause del decesso e stabilire se il 42enne si sia lasciato morire, oppure abbia ingerito qualcosa

Il comune di Carmiano ha deciso di sostenere le spese per il funerale.

A dare notizia del ritrovamento del Cadavere era stato proprio il primo cittadino con un post sul sul profilo facebok: “Con enorme dispiacere, mi corre l’obbligo comunicare a tutta la cittadinanza che sulla strada provinciale Carmiano/Novoli è stato ritrovato il cadavere di un uomo che sembrerebbe essere quello del nostro concittadino Emanuele”.