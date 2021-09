15enne confida gli abusi sessuali subiti in casa di un sacerdote. Procura apre un’inchiesta e la Curia sospende il prete

C’è un’inchiesta penale riguardante un episodio di presunti abusi sessuali ai danni di un 15enne per mano di un prete. Il sacerdote è stato iscritto nel registro degli indagati (al momento come atto dovuto) dal pm Luigi Mastroniani. Parallelamente, anche il procuratore capo Simona Filoni della Procura per i Minorenni ha aperto un fascicolo d’indagine.

Nelle scorse ore, intanto, dinanzi al gip Marcello Rizzo si è svolto l’incidente probatorio, nel corso del quale si tenuto l’ascolto protetto della presunta vittima di abusi.

Le indagini

Le indagini hanno preso il via dalla denuncia dei genitori dopo le confidenze fatte dal ragazzo. Secondo quanto dichiarato dal giovane, circa due anni fa, sarebbe stato vittima di abusi sessuali nell’abitazione del sacerdote, situata in un comune del Nord Salento. E avrebbe poi confidato quanto accaduto ai propri genitori. I familiari del ragazzo sono assistiti dall’avvocato Mario Fazzini. Il sacerdote indagato è difeso dagli avvocati Giulia e Giuseppe Bonsegna.

Il prete è stato inoltre sospeso in via cautelare dalla Curia, in attesa degli sviluppi del procedimento penale in corso.