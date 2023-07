A bordo di un gommone si allontana e non riesce a rientrare a riva, tratto in salvo dalla Guardia Costiera

Sono stati momenti di apprensione, quelli vissuti da un diportista nelle acque di Gallipoli. L’uomo, infatti, era uscito in mare a bordo di un piccolo gommone a remi ma, allontanatosi eccessivamente dalla costa in località Punta Pizzo, non è riuscito più a rientrare a riva.

In mare dalla mattina ed esausto, è stato lo stesso a chiedere soccorso via telefono al Commissariato di Polizia di Gallipoli, il quale ha immediatamente informato la Sala Operativa della Guardia Costiera di Gallipoli.

È stato disposto, quindi, l’intervento di un mezzo navale e l’uomo è stato raggiunto, subito tratto in salvo dall’equipaggio e condotto in sicurezza presso il porto di Gallipoli.