Sorpreso a pescare ricci in numero superiore al consentito, sanzione di 1.000 euro per un sub

Proseguono i controlli della Capitaneria di porto di Gallipoli sulla filiera della pesca da parte.

Facendo seguito alle operazioni poste in essere dall’inizio del mese, nel corso delle quali sono stati sequestrati circa 2.070 ricci di mare e 53 kg di pesce non tracciato o sottomisura ed elevati 9 verbali per un totale di 32.000 euro, nella giornata di ieri i militari sono intervenuti a Sant’Isidoro, marina di Nardò.

Nello specifico, nel corso delle attività di controllo finalizzate al contrasto della pesca illecita, gli uomini dell’Ufficio locale marittimo di Torre Cesarea hanno sorpreso un noto pescatore sportivo locale con un numero di ricci superiore al limite giornaliero. Dopo un’attenta attività di monitoraggio, hanno aspettato il rientro a riva del pescatore subacqueo. Oltre 100 gli esemplari, ancora vivi, sono stati restituiti al proprio habitat naturale. Al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

Bisogna sempre ricordare che nei periodi in cui la pesca dei molluschi è consentita, il limite di cattura di ricci di mare è fissato a 50 esemplari per ciascun pescatore sportivo e di 1.000 per ciascun pescatore professionista.

Costantemente impegnati a tutelare l’ambiente marino e la sua biodiversità e a controllare tutta la filiera della pesca, la Capitaneria di porto di Gallipoli invita tutti i consumatori e i titolari di attività commerciali ad acquistare solo prodotti ittici di cui sia certificata la tracciabilità e per la quale sia comprensibile l’etichetta, che deve contenere tutte le informazioni obbligatorie. L’acquisto da venditori non autorizzati, oltre a favorire il depauperamento della fauna marina, infatti, comporta rischi per la salute.

Le attività di controllo proseguiranno con lo scopo di preservare e tutelare gli habitat e garantire che sulla filiera della pesca circolino merci prodotte lecitamente e tracciate.