Schianto lungo la Lecce-Campi: ci sono feriti

Incidente nel corso della tarda serata lungo la Strada Provinciale 357. Si tratta, in particolare, del tratto stradale che da Lecce porta a Trepuzzi, passando per Campi Salentina.

Qui, all’altezza del ponte ferroviario, e per cause ancora tutte da accertare, si è verificato un sinistro autonomo che ha provocato alcuni soggetti feriti.

Con ancora impressa nella mente il dramma avvenuto a seguito dell’incidente che nella mattinata è costato la vita ad un motociclista che percorreva in sella alla sua due ruote la Lecce-Gallipoli, la notizia del nuovo sinistro giunge direttamente dalla Polizia Locale di Lecce, intervenuta sul posto insieme ad alcuni mezzi di soccorso del 118, per prestare assistenza alle persone rimaste coinvolte nell’incidente, per regolare il traffico (che per molto tempo è stato deviato sulla corsia opposta dove si è proceduto a senso unico alternato), e naturalmente per eseguire tutti i rilievi del caso.

Ancora non è dato sapere chi e quanti sono i feriti: maggiori dettagli nelle prossime ore.