Scomparsa Filippo Incarbone, due fermi per omicidio. Il corpo forse gettato nel fiume

Un mese senza notizie, giorni passati a cercare Filippo Incarbone, il camionista salentino scomparso nel nulla, sperando di trovare qualche informazione utile alle ricerche. Fino alla svolta, improvvisa. I Carabinieri hanno sottoposto a fermo due persone: un 43enne e un 31enne di Vigevano, con alle spalle diversi precedenti penali per droga ed estorsione. Sono accusati di omicidio, ma anche di distruzione di cadavere. Secondo i sospetti, avrebbero tolto la vita all’autista 48enne, forse per una questione di soldi e avrebbero gettato il suo corpo nel fiume, dove ora si sono accesi i riflettori

L’ultima volta che l’uomo è stato visto risale al 27 dicembre, quando è andato a trovare il fratello che abita a Gambolò, sempre in provincia di Pavia. Il 3 gennaio ha inviato un messaggio di auguri per il nuovo anno alla cognata, scusandosi per il ritardo. Da quel momento, su Incarbone è calato il silenzio. Anche i vicini di casa nella città ducale avevano notato qualcosa di “strano”. Il cagnolino dell’uomo aveva abbaiato ininterrottamente per 24 ore e, preoccupati, hanno chiesto aiuto, ma quando i soccorritori sono entrati nell’appartamento per salvare l’animale in casa non c’era nessuno.

Il caso che ora si tinge di giallo è stato anche seguito dal programma televisivo “Chi l’ha visto?” su Raitre. I fermati, rinchiusi nelle celle di sicurezza della caserma di via Castellana, saranno interrogati dal sostituto procuratore Paolo Mazza, che conduce l’inchiesta.