Scontro tra furgone e auto, perde la vita 85enne

È di un morto il bilancio di un nuovo incidente stradale avvenuto nella giornata di oggi nel Salento.

Nel primo pomeriggio di oggi, infatti, sulla strada a scorrimento veloce Maglie-Lecce, che da Maglie conduce alla Lecce-Gallipoli, nel territorio di Lequile, per cause ancora da chiarire, un furgone Mercedes e una Fiat Punto, si sono scontrate.

L’impatto è stato molto forte ed entrambi i mezzi sono finiti contro il guard rail.

Ad avere la peggio il conducente della macchina che ha perso la vita e che viaggiava insieme alla moglie ricoverata in gravi condizioni in ospedale

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno dapprima prestato i primi soccorsi in loco alla coppia per poi trasportarla in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. A destare maggiore preoccupazione sono apparse sin da subito le condizioni dell’uomo, che è morto presso il nosocomio leccese, troppo gravi le ferite riportate a seguito del sinistro. Il conducente del camioncino, invece, è rimasto illeso.

Sul luogo dei fatti anche gli uomini le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi e la strada, per poi compiere tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause dell’impatto.