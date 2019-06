Scontro tra mezzi in pieno centro a Lecce, autovettura si ribalta  in Via 95mo Reggimento Fanteria

Sono stati due giorni catastrofici sulle strade della provincia di Lecce. Ieri l’incidente mortale sulla strada statale 274, all’altezza dello svincolo per Baia Verde e Li Monaci, costato la vita a Angjelina Zefi, 40enne di origini albanese che residente a Casarano. Questa mattina, poi, sulla provinciale che da Copertino conduce a San Donato il sinistro che è costato a un 45enne il trasporto in codice rosso in ospedale.

L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto questo pomeriggio, a Lecce, nella centralissima Via 95mo Reggimento Fanteria, a due passi da Piazza Mazzini.

A essere coinvolte due autovetture, una Fiat 600 e una Punto e uno scooter. Sembrerebbe, da una primissima ricostruzione, svolta dai racconti di alcuni testimoni, che uno dei due mezzi, abbia imboccato a forte velocità l’arteria cittadina e, a causa del riflesso del sole, non abbia visto un’altra auto, centrandola in pieno e ribaltandosi. Nello scontro è rimasto coinvolto anche uno scooter.

Non appena dato l’allarme sul luogo sono prontamente intervenute tre ambulanze del 118 che hanno soccorso un uomo, due mezzi dei Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale.

La strada in questione, inoltre, ha una carreggiata molto ridotta, in quanto, sono in corso lavori di ristrutturazione a una palazzo che insiste e metà del percorso è transennato.

Gli uomini di Via Leopardi, una volta sul posto, si sono immediatamente messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e per regolare il traffico rimasto congestionato a causa dell’accadimento.

Maggiori dettagli nelle prossime ore.