Realizzano una serra sotterranea per coltivare la marijuana, arrestate due persone

Avevano realizzato una serra sotterranea dove all’interno coltivavano la droga, ma sono stati scoperti dai militari della Guardia di Finanza e al termine del controllo per loro è scattato l’arresto.

I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito un’operazione finalizzata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti a Racale.

Nel corso di un intervento svolto nella notte tra il 30 ed il 31 maggio le Fiamme Gialle sono riuscite a identificare e trarre in arresto in flagranza di reato due persone per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Compagnia di Gallipoli, hanno scoperto un’attività di vendita al dettaglio di droga, ponendo sotto sequestro 28 dosi di di cocaina e 2 dosi di marijuana, 3 bilancini di precisione e ancora bicarbonato di sodio necessario alla miscelazione e taglio della droga e vario altro materiale atto al confezionamento.

Le attività di perquisizione svolte anche con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo di Lecce e, in particolare, del cane antidroga “Roma”, hanno permesso ‘portare alla luce’ un bunker sotterraneo di circa 15 metri quadrati e dell’altezza di circa 2,5 metri, destinato alla coltivazione di una piantagione di marijuana ricavato nel terreno di pertinenza dell’abitazione, sopra al quale era stato collocato un camion non funzionante in evidente stato di disuso, a sua volta coperto lateralmente da pannelli per mascherarne meglio l’ingresso.

Al nascondiglio si accedeva attraverso una botola ricavata sul pianale del mezzo dove era stata predisposta una scala in legno. Il locale era stato adibito ad una vera e propria aerea-serra di coltivazione, con materiale isolante, ventilatori, pompe di calore, soffiatori, riflettenti, lampade e termostato digitale.

Al termine dell’intervento sono state sottoposte a sequestro, 49 piante di marijuana, in parte già raccolte, con un’altezza variabile tra i 60 cm e i 100 cm.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, per gli arrestati sono stati disposti i domiciliari

Sono in corso, sotto la direzione dell’autorità Giudiziaria accertamenti volti alla completa ricostruzione dei fatti.