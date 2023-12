Torre Rinalda, scoperti due lavoratori in nero uno dei quali con il Reddito di cittadinanza. Una denuncia

Proseguono anche durante il periodo delle festività di fine anno i controlli nelle località del litorale salentino a opera delle Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale di Otranto, che nei giorni scorsi hanno messo in atto servizi di polizia economico-finanziaria specifici.

In particolare, in seguito a una verifica svolta a Torre Rinalda, presso una struttura turistico-ricettiva con annessa attività di ristorazione e bar, i militari hanno scoperto due lavoratori assunti in nero, uno dei quali è risultato beneficiario di sussidi economici previsti dalle misure di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà.

Al datore di lavoro sono state contestate violazioni per oltre 9.000 euro, mentre, l’impiegato risultato indebito percettore del reddito di cittadinanza è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

È importante sottolineare che l’eventuale responsabilità degli indagati dovrà essere accertata con sentenza definitiva, valendo, fino ad allora, la presunzione di innocenza.

Il sommerso pregiudica gli equilibri economici e finanziari del Paese, essendo orientato alla riduzione illegale dei costi di “struttura” (fiscali, organizzativi e del lavoro) per massimizzare i profitti e ottenere vantaggi competitivi impropri