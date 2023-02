“Nordio boia speriamo che tu muoia”, una scritta contro il Ministro della Giustizia vicino Porta Rudiae

Il caso di Alfredo Cospito, l’anarchico che sta scontando il carcere in regime di 41 bis e che da diversi mesi è in sciopero della fame continua a fare discutere e non solo a livello nazionale.

Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, nei giorni scorsi, infatti, ha dichiarato che la sua salute sarà tutelata, ma che il provvedimento non verrà revocato.

Con ogni probabilità si riferisce proprio a ciò la scritta scoperta nella giornata di oggi nei pressi del mercatino di Porta Rudiae in Viale dell’Università, tra l’ingresso e il negozio di fiori, a pochi metri dallo svincolo per immettersi su Viale Gallipoli.

Un chiaro messaggio di morte nei confronti del Guardasigilli, nel quale, ignoti, hanno scritto con vernice di colore nero “Nordio boia speriamo che tu muoia” seguito dalla A di anarchia.

Dell’iscrizione è stata prontamente informata la Polizia e sul posto sono giunti gli agenti della Digos della Questura e i colleghi della Scientifica, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e avviato le investigazioni.

Spetterà agli uomini di “Viale Otranto” cercare di risalire agli autori del gesto.