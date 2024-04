“I vaccini uccidono”, No-vax in azione a Maglie: imbrattata la sede della Asl

“I vaccini uccidono”, “i vax uccidono, negarlo è criminale”, “Troppi malori improvvisi. Lo Stato tace che sono dai vax uccisi”. Sono solo alcune delle scritte comparse nella notte sui muri della sede della Asl di Maglie che si affaccia su via Sante Cezza, dove è ospitato peraltro il centro vaccinale. Ma i no-vax che hanno firmato i messaggi con della vernice spray rossa hanno imbrattato anche le auto dell’azienda sanitaria, parcheggiate nel piazzale. Una volta scoperto il raid vandalico, sono stati ‘informati’ i Carabinieri della locale compagnia, ora impegnati a risalire ai responsabili del gesto. Nelle mani degli uomini in divisa sono finiti i filmati delle telecamere di sicurezza, di cui la sede è munita, nella speranza di poter trovare nei frame qualche indizio per dare un volto e un nome agli autori delle scritte. Le indagini sono in corso.

“Non è la prima volta che accade, che la nostra Azienda, il Dipartimento di Prevenzione in particolare, sia obiettivo di azioni barbare e aggressive da parte di singoli e gruppi organizzati cosiddetti NoVax. I vaccini antiCovid, per citare quelli più avversati, hanno salvato centinaia di migliaia di vite umane, hanno indebolito la virulenza del virus e ci hanno man mano riportato a una vita sociale e lavorativa ‘normale’. Questo accanimento contro i vaccini è un vile attacco alla saluta pubblica e alla scienza” ha dichiarato il Direttore di Asl Lecce Stefano Rossi.