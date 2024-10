Sequestrati 2.400 prodotti contraffatti, denunciate 14 persone

La Compagnia della Guardia di Finanza di Gallipoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio volta alla prevenzione e alla repressione dei traffici illeciti, ha concluso un’articolata operazione di servizio nel settore della contraffazione svolta sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Lecce.

Le indagini delle Fiamme Gialle della “Città Bella”, supportate anche da attività info-investigativa, hanno permesso di disarticolare catena commerciale illecita che operava nei Comuni di Gallipoli e Taviano, sottoponendo a controllo numerose attività commerciali fisse e itineranti, apparentemente lecite, ponendo sotto sequestro oltre 2.400 articoli, tra abbigliamento e giocattoli, i primi riconducibili a prestigiosi marchi, quali Prada, Louis Vuitton, Gucci e Chanel, i secondi quali Disney, Funko, Marvel, tutti ritenuti contraffatti.

I preliminari accertamenti hanno portato alla luce il fatto che i capi di abbigliamento, prodotti in Cina e importati in Italia, sono stati rifiniti apponendo etichette e marchi contraffatti, mentre per i giocattoli è stato apposto il marchio CE contraffatto atto ad indurre in errore l’acquirente finale sulla bontà del prodotto.

Durante le operazioni, sono stati inoltre ritrovati loghi e griffe imitati pronti per essere applicati a capi di abbigliamento in fase di lavorazione nel territorio.

Le attività di polizia giudiziaria hanno permesso di segnalare alla Procura della Repubblica di Lecce quattordici persone per le ipotesi di reato di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Le indagini della Guardia di Finanza proseguono, e sono mirate a disarticolare la catena logistica, organizzativa e strutturale dell’intera filiera, e alla verifica di eventuali violazioni di natura doganale e tributaria.

La produzione e la commercializzazione di prodotti contraffatti determinano significative perdite di gettito fiscale, che si traducono in una diminuzione della crescita del Paese e in una riduzione dei servizi pubblici per i cittadini.