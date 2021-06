Ombrelloni e sedie sdraio sulla spiaggia libera usati come segnaposto, scatta il sequestro

Hanno cercato di fare i furbi, lasciando ombrelloni e sedie sdraio sulla spiaggia libera allo scopo di avere il giorno successivo il posto prenotato, però gli è andata male, perché non hanno fatto i conti con i controlli dei Carabinieri.

Nella nottata appena trascorsa, a Porto Cesareo, i militari della Stazione hanno proceduto a liberare circa 300 metri quadrati di area demaniale, restituendo alla pubblica fruizione una spiaggia libera, sita in località Scalo di Furno a Torre Lapillo, occupata da numeroso materiale lasciato incustodito da ignoti come segnaposto

Nello specifico sono stati sequestrati, trenta ombrelloni di vario colore e dimensioni, sedie in plastica, sedie sdraio, un carrello contenente numerosa merce destinata alla vendita ambulante quale set giochi per bambini, ombrelloni e relative basi, fucili ad acqua, racchettoni da spiaggia, maschere e occhiali da sub, palloni di vari modelli, gonfiabili.

Il tutto ripetiamo, è stato sottoposto a sequestro a carico di ignoti.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la merce è stata affidata in custodia giudiziale.