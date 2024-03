Bloccati i lavori di sbancamento di un terreno a Marina Serra, sequestrato il cantiere denunciato il proprietario

Proseguono, a vasto raggio e capillarmente, i controlli dei Carabinieri Forestali dei Nuclei che dipendono dal Gruppo di Lecce su aree naturali protette, zone a vincolo paesaggistico, siti comunitari della “Rete Natura 2000”, aggrediti diffusamente da opere abusive su gran parte del territorio salentino, soprattutto lungo i litorali.

I Forestali del Nucleo di Tricase, nel corso di un pattugliamento, hanno individuato un cantiere dove si stavano eseguendo lavori di sbancamento, spietramento e livellamento di un terreno, con roccia affiorante e tipica vegetazione a macchia mediterranea, in località Marina Serra, prospiciente l’antica torre costiera di Palane.

La zona che ricade nel territorio tutelato a vincolo paesaggistico, ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, oltre a essere a vincolo idrogeologico, è un sito di importanza comunitaria (SIC) della “Rete Natura 2000” e rientra nel Parco Naturale Regionale “Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”.

I militari, accertato nell’ immediatezza che i lavori erano totalmente abusivi, hanno provveduto subito a sottoporre il cantiere, che interessa una superficie di circa 250 metri quadri, a sequestro penale preventivo, a evitare che l’ azione illecita potesse essere continuata, con ulteriori conseguenze pregiudizievoli dello stato dei luoghi.

Il proprietario del terreno, nonché committente dei lavori, è stato deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Lecce. Dovrà rispondere di interventi di rilevante trasformazione in zona tutelata dal vincolo paesaggistico, per deturpamento di bellezze naturali soggette a protezione e per rimozione di vegetazione in parco naturale in assenza di autorizzazione.