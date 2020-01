Quasi 300 kg di formaggio sequestrati in un supermercato. Trovate confezioni anche nell’autofficina

Un maxi sequestro di formaggio in un supermercato di Martano. L’operazione è stata effettuata nella giornata di sabato, dai Carabinieri dei Nas.

I militari, come disposto dal pubblico ministero Giovanni Gallone, hanno sequestrato ben 298 chili di formaggio retinato, tagliato a spicchi e preconfezionato come Grana Padano, alterando la denominazione protetta del prodotto.

Non solo, poiché all’interno di un’autofficina sono state rivenute in cattivo stato di conservazione, anche 2 pallet contenenti 15 forme di formaggio retinato da 37 kg ciascuna e una forma di parmigiano mezzano da 37 kg semicoperta da tovaglie.

Inoltre, erano state depositate in un locale dov’erano in corso le attività di collaudo delle autovetture con motore acceso. Dunque in un luogo “sicuramente non idoneo a conservare prodotti alimentari, non confezionati, considerato altresì che la crosta dei formaggi può permettere la permeazione di sostanze nocive e pericolose”.

Nel decreto di sequestro probatorio compaiono i nomi di S.G., 60 anni, di Minervino, amministratore unico della società, titolare dell’esercizio commerciale, ed F.F. 56 anni di Merine in qualità di direttore del supermercato con l’accusa frode in commercio.

Sono assistiti dai legali Rita Ciccarese e Rosario Antonio Calcagnile, i quali potranno chiedere il dissequestro ricorrendo al Tribunale del Riesame.