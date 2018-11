Parassiti nei panini della scuola di Trepuzzi, controllati forno e centri cottura. Denunciate due persone

A tre giorni esatti dalla segnalazione da parte una madre che ha trovato nello zainetto del proprio bambino il pane fornito da una scuola di Trepuzzi puntellato da insetti neri e la denuncia del Sindaco del comune del Nord Salento alle autorità competenti, ivi compresa l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, nella giornata di oggi a Miggiano e a Trepuzzi i militari del Nucleo Antisofisticazioni del Comado provinciale dei Carabinieri, al termine di una serie di controlli eseguiti in collaborazione con il personale della Asl, presso il panificio e i due centri cottura relativi al servizio di mensa scolastica del comune del Nord Salento, ha deferito in stato di libertà, M.A., nato e residente a Tricase 59enne, titolare del panificio e P.G., 78enne, nato e residente a Bari, legale rappresentante della società che gestisce i due centri cottura di Trepuzzi, responsabili della preparazione dei pasti per i plessi scolastici del comune salentino, per produzione e somministrazione di alimenti invasi da parassiti.

In particolare, gli accertamenti eseguiti presso il panificio hanno consentito di sottoporre a sequestro 1.650 kg di farina invasa da parassiti e di rilevare carenze igienico-sanitarie e strutturali a carico del deposito delle materie prime per cui è stata disposta la diffida all’utilizzo, mentre, presso i centri cottura, è stata rilevata la presenza di una fornitura di panini invasa da infestanti, oltre alla mancata attuazione del piano di autocontrollo.

Il valore degli alimenti sottoposti a sequestro ammonta a 600 euro circa, mentre quello della struttura sottoposta a chiusura a 200mila euro circa.