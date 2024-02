D’Aversa, “Scendere in campo e dare tutto ciò che si ha a disposizione. Nel calcio nulla è impossibile”. I convocati

Mancheranno Pongracic appiedato dal Giudice Sportivo e Dorgu; Bachirotto ha recuperato dall’attacco influenzale e tra i convocati figura anche Banda, anche se difficilmente lo si vedrà dall’inizio.

Poco meno di 24 ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti alla capolista Inter.

“Baschirotto oggi si è allenato regolarmente, ha saltato solo una seduta e penso non avrà problemi. Per quel che riguarda chi lo affiancherà, prendo ancora qualche ora di tempo, perché se è vero che mancano uomini al centro della difesa, potrebbero mancare anche alternative a centrocampo”, ha affermato mister Roberto D’Aversa alla vigilia della sfida.

“Affrontiamo l’Inter che viene da nove vittorie consecutive, una squadra molto forte sia dal punto di vista tecnico che fisico e quest’ultimo fattore bisogna tenerlo in considerazione a prescindere dalle condizioni meteo, che portano forte pioggia durante la partita, la scelta della formazione iniziale potrebbe essere condizionata anche da questo.

Pierotti dal punto di vista fisico migliora sempre più, per quanto riguarda l’ambientamento gli ci vuole un po’ di più, però si è integrato benissimo. Banda ha recuperato e vedremo se potrà partire dall’inizio.

Le sconfitte di Bologna e Torino, penso siano state molto legate agli episodi. Nela prima gara abbiamo avuto la possibilità dopo lo svantaggio di riaprirla; con i granata è stata una sfida equilibrata, ma non per cercare alibi, non ci è stato concesso un calcio di rigore nel primo tempo quando gli uomini di Juric non hanno avuto occasioni. Detto questo dobbiamo lavorare su ciò che bisogna migliorare e ricordare la vittoria con la Fiorentina e alla reazione avuta. Domani sarà difficilissima, ma non dobbiamo dimenticare di fare la prestazione, poi, come giocheranno gli avversari, dipende da loro, ma scenderemo in campo per dare tutto ciò che abbiamo a diposizione, sperando di fare anche risultato, perché nel calcio nulla è impossibile.

Per quel che ci riguarda il calendario non è stato molto benevolo, domani affronteremo l’Inter, poi ci saranno alcune partite più abbordabili. Il mese di marzo sarà quello più importante, nel quale ci saranno tanti scontri diretti e bisognerà ragionare sempre in maniera equilibrata, sia quando le cose andranno bene che quando male.

Anche quando affrontiamo la capolista, c’è sempre qualcosa da perdere, noi dovremo dare il massimo dal primo al 95mo e poi vedere come andranno le cose. Domani bisogna scendere in campo come se fosse l’ultima partita e non dobbiamo recriminare sulla prestazione.

Il 2024 dice che i nerazzurri hanno fatto 9 vittorie su 9, subiscono poco ed è chiaro che se ragionassimo solo sui numeri potremmo essere influenzati. Le squadre che si devono salvare, però, qualche colpo con le grandi lo hanno sempre fatto. Giochiamo in casa, su 24 punti 19 li abbiamo fatti tra le mura amiche, dovremo giocare spinti dal nostro pubblico e mettere in difficoltà una compagine che in settimana ha giocato una gara di Champions League e noi dovremo avere determinazione e voglia di portare a casa il risultato superiori alle loro”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 23 calciatori per la sfida contro gli uomini di Inzaghi, questo l’elenco:

Portieri

Borbei, Falcone, Samoja

Difensori

Baschirotto, Esposito, Gallo, Gendrey, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani

Attaccanti

Amqvist, Banda, Burnete, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone