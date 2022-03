L’arbitro si infortuna e Mariglianese-Nardò dura solo 45 minuti, sospesa la gara

Dura solo 45’ la sfida tra Mariglianese e Nardò andata in scena sul terreno dello stadio “Santa Maria delle Grazie” e valevole per il 29° turno di campionato. L’infortunio alla mezz’ora occorso al direttore di gara ha poi costretto lo stesso a sospendere l’importante sfida salvezza al termine del primo tempo sul punteggio di 2-0 in favore dei padroni di casa.

Formazione iniziale

Mister De Candia si affida al consueto 4-3-1-2 con Petrarca tra i pali, Trinchera, De Giorgi, Romeo e Masetti in difesa, Cancelli, De Feo e Caracciolo in mediana, in attacco Mancarella a sostegno di Mariano e Puntoriere.

Primo tempo

Il primo tempo disputato in terra campana ha visto una partenza positiva dei granata che al 7’ si rendono pericolosi con un destro al volo di Mancarella che si spegne a lato. Al 12’ il colpo di testa di Mariano trova il muro della difesa campana mentre al quarto d’ora ci prova Cancelli con un tiro dalla distanza che però non inquadra lo specchio della porta. Al 22’ inaspettatamente la Mariglianese trova il vantaggio: preciso cross dalla destra di Micillo e incornata vincente di Esposito che non lascia scampo a Petrarca. Al 32’ il direttore di gara si infortuna durante la corsa: partita ferma e sanitari in campo. Dopo le cure, alla ripresa del gioco i campani trovano anche il raddoppio: assist al centro di Faiello e rasoiata di Esposito che firma la doppietta personale. Si chiude così il primo tempo.

Secondo tempo

Le squadre rientrano in campo ma l’infortunio all’arbitro è più grave del previsto e quindi la gara viene definitivamente sospesa. Spetterà adesso al dipartimento interregionale fissare il recupero della sfida che ripartirà dal 1’ della ripresa sul punteggio di 2-0 per la Mariglianese. Ulteriore disagio per i neretini che devono ancora recuperare le gare con Casarano e Lavello in un calendario denso di impegni che complica la corsa verso la salvezza.

Il prossimo impegno, valevole per la 30a giornata di campionato, vedrà i granata ospitare mercoledì 30 marzo il fanalino di coda Virtus Matino nell’ennesima sfida-salvezza.