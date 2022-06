Con una moto d’acqua nell’area marina protetta, conducente in difficoltà soccorso e multato

Alla guida di una moto d’acqua stava ‘navigando’ nello specchio che bagna Punta Prosciutto, ma ad un certo punto si è trovato in difficoltà. Le correnti, alimentate dal forte vento che soffiava nelle scorse ore sul Salento, lo hanno trascinato alla deriva. Ed è scattata la richiesta di aiuto. L’allarme ha messo in moto la macchina dei soccorsi, coordinati dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli. Sul posto è intervenuta una motovedetta 848 e il battello B104 che ha messo il sicurezza il conducente del mezzo. Una volta al sicuro, è scattata una multa perché la moto d’acqua navigava all’interno dell’Area marina protetta di Porto Cesareo. Insomma, in un punto non consentito.

È stato uno dei primi interventi di una stagione estiva entrata nel vivo e il compito della guardia costiera non è solo quello di salvare vite umane, come in questo caso, ma anche di punire i comportamenti “sbagliati”. C’è chi, non rispettando le regole, può arrecare danno a tratti di pregevolissimo valore naturalistico quale è l’area marina protetta di Porto Cesareo, peraltro una delle più estese d’Italia.

La fruizione sicura del mare – dicono dalla Capitaneria di porto – deve essere coniugata a comportamenti virtuosi ossequiosi delle regole e del buon senso.