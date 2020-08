In vacanza a Gallipoli con due chili e mezzo di hashish, due milanesi finiscono in carcere per spaccio

In vacanza nel Salento, finiscono nei guai per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma clandestina. Queste le accuse che i Carabinieri del Nor della Compagnia di Gallipoli hanno contestato a due “turisti” sorpresi a Lido Conchiglie, a Gallipoli, con più di due chili e mezzo di hashish e due pistole. Arrestati in flagranza di reato per loro si sono aperte le porte del Carcere di Lecce, dove si trovano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto.

Ma andiamo con ordine. I guai per Nicolas Lo Presti, 28enne di Paullo e Abdeljalil El Abidi, 31enne marocchino anche lui della provincia di Milano sono cominciati durante un servizio dei Carabinieri del Nor, l’aliquota operativa della compagnia di Gallipoli impegnata in un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Che cosa abbia condotto gli uomini in divisa ai due non è dato saperlo, fatto è che durante perquisizione domiciliare nell’abitazione a Lido Conchiglie, dove stavano trascorrendo le vacanze, sono spuntati fuori più di due chili e mezzo di hashish. 2,517 per la precisione, suddivisi in cinque confezioni da 500 grammi ciascuna.

Non è stata l’unica scoperta. I militari hanno trovato anche due pistole modello revolver p/38, sprovviste matricola, in ottimo stato conservazione. E un proiettile calibro 38.

Arrestati in flagranza per detenzione fini spaccio sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi clandestine, ultimate le formalità rito, sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Lecce.