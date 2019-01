Sorpreso mentre riga con un tagliaunghie la portiera di un’auto, denunciato 47enne polacco

Non si abbassa l’attenzione della Questura di Lecce per rendere più sicura la città. Anche nelle scorse ore, infatti, gli uomini in divisa sono stati impegnati in una serie di ‘controlli’ che hanno toccato diverse zone del capoluogo, non solo quelle considerate ‘a rischio’. E i risultati non sono mancati.

Durante il servizio un cittadino polacco di 47 anni è finito nei guai con l’accusa di danneggiamento. L’uomo, in Italia senza fissa dimora, è stato sorpreso in Viale Giovanni Paolo II° a “rigare” con un tagliaunghie la portiera di un’autovettura, apparentemente senza alcun motivo valido. Il gesto comunque gli è costato caro: una denuncia da parte degli uomini in divisa.

Non solo. Nei guai è finito anche un 29enne del Camerun trovato con 1,5 grammi di “Marijuana”. Per questo è stato segnalato alla Prefettura.

Il bilancio della settimana

Nel corso dei servizi svolti in questa settimana: sono state controllate 268 persone, di cui 71 con precedenti penali; sono stati fermati e controllati 70 veicoli; sono state elevate 8 contravvenzioni al Codice della Strada, alcune delle quali per guida senza patente e mancata revisione ed è stato sequestrato un veicolo per la mancata copertura assicurativa.