Sparatoria sulla via del mare, 44enne colpito alla gamba ricoverato al Fazzi in codice rosso

Sono ancora in corso le indagini per capire la dinamica che ha portato alla sparatoria avvenuta in serata sulla strada che collega Lecce alla marine di Torrechianca e Frigole. Ancora frammentarie le notizie a dispozione. Stando alle prime ricostruzioni, un 44enne colpito alla gamba da colpi di arma da fuoco, a bordo di un Doblò guidato da un conoscente, si sarebbe voluto recare autonomamente all’ Ospedale Vito Fazzi di Lecce per farsi medicare.

Quando ha realizzato che i dolori erano troppo forti e la perdita di sangue si stava trasformando in forte emorragia ha deciso di fermarsi nei pressi dei locali adiacenti ad un noto impianto sportivo situato in periferia di Lecce, sulla strada che porta alla marina di Torrechianca , per chiamare il 118 e farsi trasportare in ospedale dove è giunto in codice rosso.

L’uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è attenzionato dalle Forze dell’ Ordine e appena si riprenderà avrà di che raccontare riguardo all’ episodio che lo ha visto coinvolto.