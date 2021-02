Trova dei cocci al mare e li consegna ai Carabinieri: “potrebbero essere preziosi”. La storia del piccolo Alberto

I bambini con i loro gesti spontanei e semplici riescono sempre a strappare un sorriso. Lo fa comparire sul volto anche la storia di Alberto, un bambino 9 anni di Nardò. Il piccolo, durante una gita al mare con la famiglia, ha trovato dei cocci che, ai suoi occhi curiosi, devono essere sembrati “speciali”.

I pezzi riportavano incise delle lettere e avendo avuto modo di apprezzare nelle visite al Museo del mare e a quello della Preistoria l’importanza dei reperti, il piccolo ha deciso di portarli al Comandante della stazione dei Carabinieri del suo paese affinché gli esperti possano esprimersi sul loro valore e metterli eventualmente a disposizione della comunità.

Chissà, potrebbero raccontare una storia o essere davvero preziosi come i manufatti che ha ammirato da vicino. E anche se non avessero alcun valore, sono stati comunque importanti per Alberto.

Il comandante Vito De Giorgi, dal canto suo, ha voluto premiare il bambino regalandogli un calendario dei carabinieri.