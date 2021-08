Trovato un corpo senza vita in località Cerrate: muore suicida un 55enne di Campi Salentina

Si è suicidato questa mattina un 55enne di Campi Salentina che ha deciso di farla finita per motivi ancora tutti da chiarire. Paolo Versienti è stato trovato senza vita in località Cerrate dopo essere uscito di casa, a Campi Salentina, e alla scoperta del corpo esanime non c’era più nulla da fare. Non sono ancora chiare le ragioni che hanno spinto l’uomo a togliersi la vita: che si sia trattato di una delusione lavorativa o di motivi personale, al momento non è certo, ed in mancanza di un’ultima testimonianza sarà difficile stabilirlo.

Per lungo tempo commerciante ambulante, l’uomo aveva poi lasciato l’attività e aveva iniziato a lavorare per una nota azienda di Campi Salentina che si occupa della raccolta della spazzatura, anche se sembrerebbe che negli ultimi mesi fosse rimasto senza una occupazione. A piangerlo saranno i suoi cari e sua moglie che lavora per Poste italiane. È proprio nel giorno antecedente al suicidio che Paolo aveva festeggiato insieme alla moglie una promozione sul posto di lavoro.

Difficile dire se tra le ragioni del suicidio ci sia anche la pandemia che ha avuto pensanti conseguenze psicologiche su moltissime persone: la crisi sanitaria si è ben presto trasformata in una crisi economica che insieme alle restrizioni ha messo non poca pressione, forse insostenibile per qualcuno. Saranno le indagini a stabilire le ragioni del suicidio di Paolo, che il 4 agosto, uscito di casa, ha deciso che non valeva più la pena di continuare a vivere.