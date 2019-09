Tragico gesto di un uomo a Carpignano Salentino. Si toglie la vita con un lenzuolo

Ultim’ora

Giunge come un fulmine al ciel sereno la triste notizia che ha fatto stringere il cuore agli abitanti di Carpignano Salentino. Con un tragico gesto, questa sera, ha messo fine alla propria vita, un uomo di 57 anni.

In pieno centro, dove l’uomo abitava, dopo la triste scoperta, si sono precipitati i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Mille perché dietro ogni gesto inconsulto

L’uomo si è tolto la vita con un lenzuolo legato alla ringhiera della scala che conduce al garage sottostante l’abitazione.

Sul posto sono giunti oltre al 118, anche carabinieri e i vigili del fuoco.

Al momento non si conoscono i motivi che hanno spinto l’uomo a compiere il tragico gesto che ha gettato nello sconforto i famigliari e l’intera comunità di Carpignano.