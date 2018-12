Tentano la rapina alla Gls, ma il colpo sfuma e fuggono via dopo aver rubato la pistola al vigilante

Sembra non esserci pace per la Gls, la ditta di corriere espresso sita nella zona industriale di Lecce.

Lo scorso 19 ottobre, infatti, l’impresa è stata vittima di alcuni rapinatori che, con il volto travisato e armati, si sono introdotti al suo interno e dopo aver minacciato il titolare si sono fatti consegnare le chiavi della cassaforte e una volta aperta si sono impossessati della somma di 24mila euro per poi fuggire via a bordo di un’Alfa Romeo.

A poco più di due mesi di distanza Gls è stata nuovamente vittima dei malviventi che, però, questa volta, non sono riusciti a portare a compimento la loro opera.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 9.00, quando, un vero e proprio commando armato, composto da quattro persone con il volto travisato, si è introdotto all’interno della recinzione che circonda l’azienda ma, una volta dentro, ha deciso di desistere, non prima, però, di sottrarre la pistola al vigilante addetto alla sorveglianza.

Non solo, perchè, pochi minuti dopo i malviventi hanno incrociato la guardia giurata di un altro istituto di vigilanza sottraendo, anche a lui, la pistola di ordinnaza.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti gli agenti della Questura del capoluogo che hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per poi dare il via alle investigazioni.

Utili alle indagini potrà essere la visione delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno della ditta.