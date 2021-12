Tentano il furto in un appartamento di Porto Cesareo, ma scatta l’allarme e il colpo sfuma

Nonostante le vacanze natalizie i malviventi non hanno assolutamente intenzione di andare in ferie.

Un nuovo tentativo di furto si è registrato nella giornata di ieri nel Salento e più precisamente a Porto Cesareo, quando, i ladri hanno tentato di compiere un furto ai danni di un’abitazione, utilizzata soprattutto nel periodo estivo.

Alle prime luci dell’alba, infatti, nella località rivierasca, in Via Montecarlo, in Località Belvedere, ignoti hanno tentato di introdursi all’interno di una casa e per farlo hanno divelto un’inferriata.

Sfortunatamente per loro, non appena compiuto il gesto, è scattato il sistema di allarme collegato a un’agenzia di vigilantes così, il suono dell’antifurto e il pronto intervento delle guardie giurate della “Ggs La Velialpol”, li ha fatti desistere dal proseguire nel tentativo e decidere di fuggire via facendo perdere le proprie tracce.