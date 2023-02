Tentano il furto ai danni di un’abitazione estiva, ma scatta l’allarme e il colpo sfuma

Hanno cercato di introdursi all’interno dell’abitazione, ma una volta forzata la porta di ingresso, sono stati costretti a desistere e fuggire via a mani vuote.

Alle prime luci dell’alba di oggi, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 6.00, alcuni malviventi hanno tentato il furto ai danni di una casa estiva a Casalabate.

Giunti sul posto, in Via Capodoglio, hanno dapprima forzato il lucchetto di una grata, poi, hanno sfondato la porta in alluminio, ma a questo punto è scattato l’allarme e si sono dileguati.

Sul luogo sono giunti gli agenti dell’istituto di vigilanza Velialpol, ma una volta sul posto dei banditi non vi era più traccia.

Con loro anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso alla ricerca di qualche traccia che possa dare un nome e un volto agli autori del gesto.