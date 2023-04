Tentano il furto all’Happy Casa di Tricase, ma sono costretti a fuggire e il colpo sfuma

Si sono introdotti all’interno, hanno raggiunto le casse, ma sono stati costretti a desistere e sfortunatamente per loro, sono fuggiti a mani vuote.

Tentativo di furto nella notte a Tricase. Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 2.30, quando, ignoti, si sono recati presso il negozio Happy Casa e, una volta scassinato le grate esterne, sono entrati nell’esercizio commerciale con l’intenzione di rubare. In quel momento, però, è giunta una pattuglia dell’istituto di vigilanza “Cosmopol” e di conseguenza, hanno preso la decisione di non proseguire oltre e sono fuggiti via facendo perdere le proprie tracce.

Successivamente, sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia tricasina, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso, al fine di trovare indizi utili a risalire all’identità dei malviventi.

Utili alle investigazioni la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza di cui è dotato il negozio, o presenti nelle vicinanze.