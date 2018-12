“Non vale la pena vivere”, lascia un biglietto e si lancia nel vuoto: 12enne salva per una siepe

Si lancia nel vuoto dopo aver lasciato un biglietto per spiegare i motivi che l’avevano spinta a compiere un gesto così estremo e apparentemente meditato. Si è sfiorata la tragedia a Poggiardo, dove una ragazzina di 12 anni si è buttata dal balcone della sua abitazione, dopo aver scritto una frase terribile: «Non valgo niente, la vita non vale la pena di essere vissuta».

Ad attutire la caduta, da un’altezza di circa 5 metri, è stata una siepe. Un “ostacolo” che, fortunatamente, ha evitato il peggio. Una volta scattato l’allarme sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118 che ha subito accompagnato la dodicenne all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova ricoverata in osservazione. Non sarebbe in pericolo di vita.

Toccherà ora ai carabinieri della locale stazione fare luce sull’accaduto. Saranno ascoltati i genitori della ragazzina per tentare di capire quali siano state le cause che l’hanno spinta a mettere fine alla sua vita. Nessuna pista, vista anche la delicatezza del caso, può essere esclusa. Nemmeno quella che la piccola possa essere stata vittima di episodi di bullismo.