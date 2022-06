Lecce, autocisterna di benzina si ribalta sulla statale in direzione Gallipoli: traffico bloccato

Traffico bloccato sulla strada statale 101 in direzione Gallipoli dove un mezzo pesante si è ribaltato nella mattinata di oggi. Intorno alle 11.20 di questa mattina, infatti, un tir si è ribaltato sulla carreggiata all’altezza dello svincolo per la tangenziale. A rendere la situazione molto delicata anche il fatto che il mezzo pesante trasportava benzina per motori a turbina aeronautici.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco che hanno intrapreso le operazioni di messa in sicurezza. Data la pericolosità del contenuto del mezzo, gli uomini in divisa stanno presiedendo la zona in attesa di una cisterna proveniente da Bari per il travaso della benzina.

Il conducente del mezzo pesante, invece, non sembra aver riportato ferite gravi ma è stato trasportato presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove adesso si trova.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco, al momento, sono ancora in corso.