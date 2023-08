Tragedia a Baia Verde: si sente male in mare, muore 19enne

Per lui non c’è stato più nulla da fare. A soli 19 anni se ne è andato davanti agli occhi impotenti dei bagnanti che nulla hanno potuto per evitare il dramma. È una tragedia quanto avvenuto a Baia Verde, una delle località più gettonate di Gallipoli, dove un turista di origini albanesi, ma residente in provincia di Bari è morto, per cause ancora poco chiare. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, il 19enne si sarebbe sentito male mentre si trovava in acqua, sembrerebbe per aiutare una ragazza che si trovava in difficoltà.

La macchina dei soccorsi

Certo è che i soccorsi, purtroppo, sono stati inutili. L’orologio aveva appena segnato le 11.00, quando il ragazzo è stato riportato a riva e affidato ai sanitari del 118, ma il suo cuore aveva già smesso di battere. Le manovre di rianimazione sono state vane: per il 19enne non c’era più nulla da fare e agli operatori non è rimasto altro che dichiarare il decesso.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i Carabinieri e i militari della della guardia costiera della capitaneria di porto che ora stanno cercando di ricostruire l’accaduto.